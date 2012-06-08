Врізались у газову трубу в землі

09:31, 08 червня 2012
Вінниця
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Газ подавався через гумовий шлянг

Працівники Вінницького управління газового господарства виявлено нелегальну підземну врізку в газопровід низького тиску. Про це повідомляє прес-служба публічного акціонерного товариства «Вінницягаз».

Працівники служби обліку Вінницького управління газового господарства перевіряли режим споживання газу декількох абонентів, яких раніше відключили від мереж за порушення умов договору користування газом. В результаті виявили кількох осіб, котрі продовжували користуватись газом, вдавшись до грубого порушення закону.

У селі Стрижавка Вінницького району викрили нелегальну підземну врізку в газопровід низького тиску, від якої газ подавався гумовим шлангом до газових приладів.

Для цього працівникам газового господарства довелось розкопати траншею з нелегальним газопроводом. І коли всі докази крадіжки було зібрано, для їхнього документування було викликано працівників УМВС.

За виявленим фактом було складено протокол і тепер на порушника чекає адміністративне і фінансове покарання.

Інший випадок крадіжки газу виявили в селищі Гнівань Тиврівського району, де чоловік незаконно втрутився в роботу газового лічильника, що призвело до суттєвого заниження обсягів спожитого ним газу.

Тут також довелось вдатись до допомоги працівників міліції, аби зафіксувати факт порушення закону.

 

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