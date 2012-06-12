"Людину без голови" покажуть кілька разів

13 червня 18:00 книгарня «Є» запрошує на перегляд і обговорення фільму «Людина без голови»,

Людина зібралася на бал. Вона одягнула смокінг та вивчила танцювальні руху. Їй не вистачає лише дрібниці – голови. Вона прямує в спеціальну крамницю, де продають те, що їй потрібно. Тут можна підібрати голову за кольором волосся або розмахом вух, але ніхто ніколи не допоможе знайти відсутню частину власної особистості.

Режисер Хуан Дієґо Соланас 4 роки створював свою історію про самотнього чоловіка без голови, який живе в порожній кімнаті на тлі покинутого індустріального ландшафту. Карколомна у візуальному плані анімаційна короткометражка розповідає про пошуки безголовою людиною своєї любові.

Цей фільм можна переглядати десятки разів, і щоразу відкривати нові грані відчуття й розуміння. Саме такий кількаразовий перегляд пропонує книгарня в рамках «Літніх кіновечорів», аби разом поміркувати про сутність нашого «Я» і прекрасні сторони життя.

Фільм демонструватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами.