Богатирьова кликала медиків йти курсом Президента

11-12 червня у Вінниці проходить розширене засідання Колегії Міністерства охорони здоров’я України за участі Раїси Богатирьової.

Наразі медики з усієї держави обговорюють зі своїм міністром як має розвиватись ланка первинної медико-санітарної допомоги населенню у регіонах, не визначених як пілотні для здійснення реформи галузі.

Вчора учасники засідання обговорювали підсумки реформування медицини на Вінниччині. Нині ж, за словами Міністра охорони здоров’я, колегія має представити «всі позитиви і можливі ризики реорганізації первинної медико-санітарної допомоги для областей, які тільки будуть починати ці реорганізації».

- Ми не можемо сказати, що вже усе зробили для «первинки». Ми й надалі будемо переосмислювати зроблене, щоб працюючи «в пілотах» виробити такі зміни до організації системи надання медичної допомоги, щоб змінивши внутрішні взаємовідносини, домогтися зміни ставлення громади і суспільства до медика, до медичної галузі, - сказала Раїса Богатирьова. - Переконана, ви розумієте, що альтернативи цьому немає. І курс, який запропонував Президент на модернізацію країни, курс, який визначений в програмі економічних реформ на 2010/2012 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та Національний план дій сьогодні є для нас тими дороговказами, за якими ми крокуємо в цьому році.

На наступний рік, врахувавши нашу спільну роботу й досвід , ми будемо пропонувати додатки, зміни до наших планів і, можливо, посилення нормативної бази, яка б давала нам реальні можливості змінювати відносини в системі охорони здоров’я.