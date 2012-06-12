Квартири в містах грабують вдень, а в селах подвір‘я - вночі

З початком літнього сезону вінницькі правоохоронці фіксують зріст квартирних крадіжок. З початку року сталося 2200 таких злочинів. Про це повідомив Олександр Гланько, начальник управління карного розшуку УМВС України у Вінницькій області.

– З них 230 кражіки державного майна і трохи менше 2000 – приватного, в тому числі 550 з квартир, - сказав Олександр Іванович. - Питома вага крадіжок приходиться на обласний центр. А саме на Ленінський район. Там зафіксовано 38% нерозкритих квартирних крадіжок.

Правоохоронці стикаються з професійним проникненням у приватні помешкання. Але часто люди самі провокують злодії.

- Громадяни не закривають кватирки у вікнах, залишають ключі в обумовлених місцях, або виходять „на хвилинку” в магазин і не закривають двері. – продовжує правоохоронець.

У 2012 році зафіксовано 2000 злочинів повзунах з погарбуваннями у сільській місцевості. Правоохоронці кажуть, що у містах квартири грабують вдень, а в селах в приватних господарствах - вночі.