У Вінницькому районі хочуть зупинити реформу медицини

Фракція ВО «Батьківщина» у Вінницькій районній раді ініціює винесення на сесію районної ради питання про звернення до ВР з проханням внести зміни до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».

А саме – виключити Вінницький район з «пілоту» по реформі медицини.

Про це УНІАН-Вінниччина повідомив депутат Вінницької райради від фракції ВО «Батьківщина» Сергій Сітарський.

За словами депутата, опитування населення району та позиція представників територіальних громад, які висловлювалися під час проведення тематичних «круглих столів», свідчать, що 95-97% жителів вінницького передмістя проти реформи медицини у такому вигляді, як вона реалізується наразі. Вони вважають, каже Сітарський, що «реформа йде не в той бік».

«Зміни повинні бути. Але реформа починається з того, що пільговики вже не можуть в селі отримати безкоштовні ліки, - каже Сергій Сітарський. - Фінансування вже йде не на аптеки при сільських радах, а на центр медико-санітарної допомоги. А як тільки сума перевищила певну межу - тендерна процедура. Значить, продавати ці ліки може єдина аптека в місті Вінниці. Людина з села мусить сісти в автобус, поїхати, витратити кошти на проїзд, - то вони вже їй ці ліки безкоштовними не будуть.

Наступне. Ми констатуємо, що швидка допомога в нас їде до хворого 40-50 хвилин, який за цей час вмирає. І таке траплялось вже неодноразово.

Тобто, цей проект на території Вінницької районної ради сприйнятий негативно».

Як ініціатор появи звернення, Сергій Сітарський має намір зібрати 22 підписи(третина депутатів райради), аби, згідно з регламентом, винести його на розгляд сесії, оминаючи ймовірне негативне «резюме» профільної комісії, - щоб не «зарубала».

«Наразі ми вже маємо 18 підписів від «Батьківщини». Підтримати наше звернення погодились «фронтовики» та «Свобода». Розраховуємо також на підпис депутата від НРУ, - каже Сергій Миколайович. – Якщо в представників демократичних сил є зауваження, то під час обговорення звернення на сесії ми плануємо врахувати їхню позицію».

Наступна сесія Вінницької районної ради орієнтовно відбудеться 26, або 27 червня. Чи вдасться створити депутатам прецедент появи рішення представницької влади стосовно відмови територіальної громади від участі в медреформі наразі не відомо. Бо ж під час голосування знадобиться іще хоча б 12 голосів, окрім «підписантів» звернення.

Теоретично для прийняття відповідного рішення ініціатори відмови від медреформи могли б розраховувати на «Совість України», тим більше що Володимир Гройсман неодноразово й сам різко критично висловлювався про реформу галузі охорони здоров’я.

Скільки, в кого й на що вистачить совісті, - побачимо.