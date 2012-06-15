Головний податківець розповів вінницьким аграріям про преференції

Кіровоградської областей зустрілися із головним податківцем країни Олександром Клименком в Одесі, щоб обговорити питання у сфері оподаткування сільгоспвиробників.

Про це повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

„Аграрний сектор – локомотив української економіки, – зауважив Олександр Клименко. – Відтак, державна підтримка сільського господарства є запорукою підвищення інвестиційної привабливості нашої держави. Перш за все, практичною допомогою від податкової служби вітчизняним сільгоспвиробникам є пільговий режим оподаткування. В свою чергу, ми очікуємо на віддачу у вигляді реальних інвестицій в розвиток інфраструктури та оновлення обладнання, збереження потенціалу земельних ресурсів, на підтримку і розвиток українських сіл та їхніх мешканців.”

Довідка. В рамках спеціального режиму оподаткування сільгоспвиробники 2011 року отримали на розвиток 13,2 мільярдів нарахованих сум ПДВ. З початку поточного року державна підтримка за цією методикою становила вже 4,9 млрд гривень. Такі преференції мають 15,7 тис. платників.

Позитивна динаміка розвитку АПК, як зауважив, Олександр Клименко, дозволила підвищити податкові надходження від підприємств галузі. Так, минулого року сільгоспвиробники перерахували до бюджету 20,1 млрд гривень - на 3,2 млрд гривень більше ніж у 2010 році. У січні-квітні 2012 року до бюджету ними вже сплачено 5,3 млрд гривень.

„Втім, є і зворотній бік медалі, зауважив голова центрального відомства, – Сільгоспвиробників часто використовують у схемах ухилення від оподаткування. Пільгові суми витрачаються не за призначенням – за нашими підрахунками, не менше 20% "тіні" ховається саме в АПК. І наше спільне завдання – зробити так, щоб інвестиції та державна підтримка були спрямовані на тих, хто здатен скористатися цим на користь державі", - підкреслив голова податкової служби України.

Позиція голови ДПС у Вінницькій області Ірини Зленко у „земельному питанні” досить чітка: вся земля має бути належним чином облікована та зареєстрована, а бюджет має отримувати відповідні кошти. Посадовець розповіла присутнім, що протягом минулого року працівниками податкових органів області було проведено своєрідну інвентаризацію земель. За результатами проведеної роботи місцеві бюджети додатково отримали близько 700 тисяч гривень. В даному напрямку податківці краю працюють і в нинішньому році, тож наразі очікуються чималі надходження.

Керівник податкової служби України також виступив із ініціативою створення спільної робочої групи, до якої входитимуть представники ДПСУ та Федерації роботодавців агропромислового комплексу та продовольства. Експерти групи працюватимуть над покращенням адміністрування земельного податку та вирішенням питань оподаткування аграрної галузі. В рамках заходу також відбувся брифінг, участь в якому взяли журналісти центральних та місцевих мас-медіа. Відповідаючи на запитання власкора Укрінформу від Вінниччини, голова ДПСУ схвально оцінив роботу ДПС у області на чолі з головою Іриною Зленко. З його слів, ефективною є робота фахівців регіонального відомства у напрямку з’ясування правомірності використання земель, високої оцінки також достойна злагодженість у співпраці з платниками податків.