«Дитячими» спортивними грошима влада рятувати «Ниву» не збирається

Вінницький міський голова Володимир під час традиційного об’їзду території міста прокоментував останні події, пов’язані з вінницькою «Нивою». Нагадаємо, футбольна команда через брак фінансування спочатку відмовилась грати у першій лізі, а незабаром і у другій.

– Ми робили все, що було в наших силах. Область серйозно підтримувала «Ниву» – перерахувала 600 тисяч гривень. Місто також виділило 250 тисяч, – сказав Володимир Гройсман. – Але «Нива» – це приватний клуб, яким у першу чергу мають опікуватися бізнесмени. За розрахунками фахівців, для утримання клубу першої ліги треба мінімум близько 2 млн. дол.

Зрозуміло, що ані область, ані місто не можуть собі дозволити виділити такі кошти на рік. Спортивний бюджет міста дорівнює 11,5 млн. грн. З нього фінансуються всі міські ДЮСШ.

Держава закладає нам норматив на міський спорт – 3,5 млн. грн. Решту ми дофінансовуємо за рахунок власних резервів, аби підтримати юних спортсменів. Тому ми категорично проти того, аби забрати ці кошти у ДЮСШ і передати ПФК «Нива».

Ми не можемо закрити спортшколи і загубити масовий спорт. Керівництво футбольного клубу має звертатися за фінансовими ресурсами до підприємців, а ми готові підтримувати команду, як і раніше. На жаль, ми не бачимо ініціативи з боку керівництва ПФК щодо пошуку інвесторів.

Володимир Гройсман хоче, щоб керівництво ПФК «Нива» надало публічний звіт про ефективність використаних бюджетних кошти. За його словами, таких звітів команда ніколи не надавала.

– У «Ниві» грає багато легіонерів. Тому багато талановитих молодих вінницьких футболістів втрачають свої перспективи, – незадоволений міський голова.

Також Володимир Гройсман сказав, що керівництво ПФК «Нива» не повідомляло міській владі про свої плани щодо зняття зі змагань і останні його дії (йдеться про вимагання бюджетних коштів – авт.) нагадують шантаж.