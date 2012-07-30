Через 20 днів усю Вінницю "затротуарять"

У Вінниці з кожним роком збільшується площа відремонтованих тротуарів. Зокрема, торік у місті капітально відремонтували більше 3,4 тис. кв м тротуарів. На цей рік капремонтом буде охоплено 5000 кв м тротуарів. По поточному ремонту покриття тротуарів обсяг робіт збільшено майже вдвічі – з 5,5 тис. кв м у 2011-му до 9,2 тис кв м у 2012-му, повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Оскільки переважна більшість магістральних доріг за останні п’ять років вже приведена до належного стану, комунальні служби отримали можливість з кожним роком збільшувати обсяг робіт саме по ремонту тротуарів. На сьогоднішній день, відповідно до плану робіт на цей рік, на вулицях Келецькій, Салтикова-Щедрина, Л.Українки, Маяковського, Хмельницьке шосе, Енгельса, Данила Нечая та ряду інших поточний ремонт тротуарів вже виконано.

Паралельно із поточним ремонтом у місті проводиться і капітальний ремонт тротуарної частини дороги. Так, зокрема, вже облаштовано понад 500 кв м тротуару в районі вулиці 600-річчя. Загалом на цьому об’єкті буде капітально відремонтовано 990 кв м ділянки тротуару.

- По вулиці Бучми цьогоріч взагалі буде збудовано новий тротуар, - говорить заступник директора департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Павлінчук. - До недавнього часу тут не було зони, по якій би мешканці мікрорайону могли ходити без перешкод. На цьому об’єкті вже встановлено 60 погонних метрів тротуару та буде обладнано зливову каналізацію. Відтак, на ділянці, де знаходиться рів, після дощу не буде скупчуватися вода. Тут також планується частково розширити ділянку дороги.

Тривають роботи по влаштуванню тротуарної плитки на вулиці Соборній на ділянці від вулиці Архітектора Артинова до площі Театральної. Ці роботи виконуються за рахунок субвенції з обласного бюджету. Загалом тут буде замінено понад 1,3 тис кв м тротуару. На сьогодні половину від загального обсягу робіт вже виконано.

З наступного тижня розпочнуться роботи по капремонту тротуару тупика Маяковського. Тут буде влаштовано 170 погонних метрів тротуару, а також буде виконано ремонт 1,4 тис. кв м проїжджої частини.

- Загалом усі заплановані на 2012 рік роботи по капітальному ремонту тротуарів планується завершити до 20 серпня, - сказав Юрій Павлінчук.