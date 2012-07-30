В лісі зловили 56 вінничан

Лісівники Вінниччини разом з працівниками органів внутрішніх справ області організували спільну роботу для боротьби з лісопорушеннями, браконьєрством та забезпечення протидії лісовим пожежам, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

Для державного контролю у лісовому та мисливському господарстві створено 12 підрозділів оперативного реагування. Проведено 862 рейди, в яких взяли участь 1350 чоловік, в тому числі 142 працівники міліції.

За фактами виявлених лісопорушень до правоохоронних органів передано 9 справ. До адміністративної відповідальності притягнуто 56 осіб. Сума штрафів склала 6000 грн.