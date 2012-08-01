Дідусь обгорів у власному гаражі
10:55, 01 серпня 2012Вінниця
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Спалахнув бензин
31 липня о 8:30 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №29 смт Тростянець надійшло повідомлення від чергового районної лікарні про те, що до приймального відділення поступив 76-річний чоловік з діагнозом «термічний опік рук, обличчя, тулуба та дихальних шляхів 3-го ступеню 20% тіла».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як стало відомо, потерпілий отримав опіки внаслідок спалаху парів бензину.
Чоловік запалив сірник в приміщенні гаража, де знаходилася відкрита ємкість з бензином.
На даний час потерпілий знаходиться в травматологічному відділенні Тростянецької райлікарні.
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