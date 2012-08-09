Вінничанина обікрала нічна гостя
12:00, 09 серпня 2012Вінниця
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Забрала гаманця
8 серпня до 2-го відділу міліції звернувся 27-річний житель м. Вінниця про те, що в нічний час з його квартири, малознайома дівчина, шляхом вільного доступу викрала гаманець, в якому знаходились гроші в сумі 1 500 грн та ключі від квартири.
Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.
За підозрою у вчинені злочину працівники міліції затримали 40-річну жительку с. Якушинці. Підозрювана доставлено до райвідділу.
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