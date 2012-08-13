У вузах залишились вільні місця на "бюжеті"

Зважаючи на ситуацію, яка склалася у зв’язку з невиконанням плану держзамовлення вищими навчальними закладами різних рівнів, профільне міністерство дозволило продовжити термін прийому оригіналів документів до 15 серпня 2012 року.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

На ті напрями, на які залишилися вільні місця після третьої хвилі рекомендованих до зарахування, ВНЗ будуть приймати оригінали документів до 15 серпня 2012 р. Абітурієнтам, які не потрапили у третій список, але знаходилися близько до нього, повинні звернутися до навчального закладу і поцікавитися, чи є вакантне місце на той напрям підготовки, на який вони подавали заяву та документи, і чи є у них шанси вступити на місця держзамовлення відповідно до їхнього конкурсного балу.



Окрім цього, до 25 серпня 2012 р. було дозволено приносити оригінали документи на контрактну форму навчання не лише на ті напрями підготовки, на які вступник подав документи до 31 липня, а й на інші. Проте це можна робити лише в межах одного навчального закладу та на напрями з однаковими конкурсними предметами.



Звертаємо увагу на те, що лист міністерства має рекомендаційний характер, тому ВНЗ, які вчасно виконали план державного замовлення, не зобов’язані продовжувати терміни зарахування до 15 серпня 2012 р.