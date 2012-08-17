Вінничанин змайстрував диво-скутер для неходячих людей

На Вінниччині мешканець психоневрологічного інтернату змайстрував унікальний скутер для інвалідів.

Через те, що Петро Пашковський не може ходити самостійно, він вигадав такий диво-скутер, а відтепер сам ним і користується замість інвалідного візка, повідомляє ТСН.

На ньому він їздить і на базар за продуктами і на риболовлю на відпочинок.

Допомагають чоловікові "осідлати" скутер спеціально навчені санітарки.

Саморобний скутер – це гібрид дитячого чотириколісного велосипеда та мотоколяски. Колись це був старий мопед.

Винахідник додав до нього ще два колеса та замінив двигун.

Головна особливість пристрою - стійкість, щоби люди з вадами могли сідати в нього без проблем.

Також Петро додав до скутера спеціальний ящик для інструментів та сітку для продуктів і продовжує далі працювати над його вдосконаленням.