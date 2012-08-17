Подивіться на "Пісні з другого поверху"

Книгарня «Є» запрошує на перегляд фільму «Пісні з другого поверху», який розпочнеться 21 серпня о 18:00.

На зйомки фільму «Пісні з другого поверху» шведського режисера Роя Андерсона надихнув перуанський поет Сезар Вальєхо, зокрема його рядок «Хай буде возлюблений той, хто іде, стоїть чи сидить». Особливо актуальна стрічка в контексті цьогорічних роздумів про можливий Апокаліпсис, який, на думку багатьох, уже настав. У стрічці Апокаліпсис ніхто не помітив, тому що про це не повідомили медіа. Кожен намагається вирішити свої проблеми, зведені, як виявляється, до спільного знаменника: жити в абсурді не конче означає підкоритися йому.

Загалом, це фільм про те, як нам потрібна любов, про наше збентеження, велич і дріб’язковість, та понад усе про нашу вразливість. Це розповідь про багатьох персонажів: батька і його коханку, молодшого сина і його дівчину, божевільного поета... Фільм про брехню і забуття, про вічне прагнення бути з кимось.

Фільм демонструватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами.