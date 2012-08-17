Спортивні журналісти - проти обласних чиновників

Незвичний футбольний матч, присвячений Дню Незалежності України, пройде ввечері 23 серпня на Центральному міському

Планується, що до команди «акул пера» увійдуть редактор газети “Вболівальник” Олег Федченко (де речі, він створив власну команду, яка з успіхом виступала в чемпіонаті міста з футболу), спортивний оглядач газети “Вінниччина” Віталій Мельник, спортивний журналіст “Газети по-українськи” Артур Колесник, ведучий спортивних програм на телеканалі ВДТ-6 Володимир Бабков та інші представники місцевих мас-медіа, небайдужі до гри № 1.

До речі, приблизно рік тому збірна вінницьких спортивних журналістів на СК “Нива” змагалася з керівниками і тренерами однойменного ПФК, за яку, серед інших, грали тодішній головний тренер команди Олег Федорчук, директор клубу Паша Касанов.

Молоді журналісти-аматори тоді поступилися ветеранам-профі з рахунком 1:3, але показали гідну гру.