Щоб завершити ставку "Вервольф", підрядник вкладає свої гроші

Ведуться роботи по пристосуванню залишків ставки «Вервольф» для філії Вінницького обласного краєзнавчого музею «Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв фашизму» на території Стрижавської селищної ради Вінницького району.

Про це на прес-конференції повідомив начальник управління капітального будівництва обласної державної адміністрації Руслан Слюсаренко.

- На даний час завершено роботи по службовому павільйону, виконані роботи по водозабезпеченню та каналізуванню. Проводиться монтаж металевих конструкцій каркасу музейного павільйону, благоустрій території, - сказав Руслан Петрович. - Аби будівництво просувалося швидше, підрядник – фірма «Світанок» – вкладає свої обігові кошти. Вінниччина стає більш привабливою для туристів, до нас приїздять навіть із Києва та інших областей держави. І музей у «Вервольфі» посилить цю привабливість, що позитивно позначиться на бюджеті та іміджі області.

Загальна кошторисна вартість об‘єкту 4,5 млн.грн., передбачено у 2012 р. – 2 млн. грн.