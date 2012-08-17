Вінничани побачать художню виставку «Наш Тарас»

На день Незалежності, 24 серпня, о 16.00 у виставковій залі вінницької Торгово-промислової палати відкриється виставка «Наш Тарас».

Про це повідомила заступник вінницького міського голови Валентина Балицька.

Головними ініціаторами цього проекту є Благодійний фонд «Велика Родина» у партнерстві з Національною спілкою художників України.

Виставку організатори присвятили 200-річчю від дня народження великого Кобзаря.

На виставці експонуватимуться твори відомих українських митців, присвячені великому українському поетові, його життєвому та творчому шляху, або ж які відтворюють його літературних персонажів.

Як повідомила керівник департаменту культури Вінницької міської ради Ірина Френкель, на виставці будуть представлені полотна з приватних колекцій та з Національного художнього музею.

Зокрема, можна буде побачити живопис і графіку сучасних художників та класичні твори корифеїв українського образотворчого мистецтва М. Глущенка, Т. Яблонської, Г.Якутовича, Є. Єгорова.

Публіка зможе побачити Шевченкіану лауреатів Національної премії України ім.. Т. Шевченка. В тому числі – унікальне зібрання графіки, створене до 150-річчя поета.

Виставка працюватиме до 27 серпня включно. Вхід вільний.