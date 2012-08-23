Свободівець хоче на дебати з Джигою

Кандидат у народні депутати по округу №15 від партії ВО «Свобода» Сергій Продан мріє зустрітися на публічних дебатах зі своїм конкурентом - чинним головою ОДА Миколою Джигою.

Про це Продан заявив вчора під час прес-конференції з нагоди презентації виборчої програми партії та кандидатів у народні депутати від «Свободи», які балотуються на Вінниччині.

Сергій Продан стверджує, що в окрузі владою вже розпочалося використання адмінресурсу на користь провладного кандидата, а опозиціонерам чинять перешкоди.

Зокрема, свободівець повідомив, що домогтися дозволу привітати мурованокуриловецьку громаду з Днем Незалежності під час тамтешніх урочистостей йому вдалося тільки після напружених перемовин з керівництвом РДА.

Також Сергій Продан стверджує, що в населених пунктах округу під конкретного кандидата на сільські сходи в добровільно-примусовому порядку скликають бюджетників, а громадян, які можуть задавати незручні запитання «фільтрують» на вході, іноді навіть залучають для цього правоохоронців.

-Я хотів би зустрітися з Миколою Джигою і задати ряд питань, зокрема, стосовно дотримання в області законодавства про вибори, - сказав кандидат в нардепи.