МНС оголосило штормове попередження по всій країні

Протягом 27-29 серпня в Україні очікується різке зміна погодних умов. Вночі 27 серпня в західній частині, вдень у північних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях, 28-29 серпня по всій Україні пройдуть сильні і дуже сильні дощі з грозами, місцями град і шквали 17-22 м/с, в окремих районах центральних, південних областей і Криму - крупний град і шквали 25-30 м/с.

Починаючи з західних областей, температура значно знизиться вночі до 9-15°С, удень до 14-19°, у південній та східній частині вночі 15-20°, вдень до 21-26°.

На ріках західних областей ймовірно зміна гідрологічного режиму, формування дощових паводків у межах русел річок.

На каскаді Дніпровських водосховищ очікується висота хвиль 15-25 дм, на Каховському водосховищі - до 30 дм; в акваторії Чорного і Азовського морів - 20-40 дм.

Інформація буде уточнюватися прогнозами та штормовими попередженнями залежно від розвитку синоптичної ситуації, повідомив УкрГМЦ МНС.