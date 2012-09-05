Районні чиновники давали землю в оренду «за так»

Порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на суму 482 тис. грн. виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії Тростянецької селищної ради. Контрольний захід охопив період з жовтня 2010 до червня 2012 року.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, протягом зазначеного часу, через надання посадовими особами селищної ради у користування земельних ділянок без укладення договорів оренди або із орендною платою нижчою, за трикратний розмір земельного податку, несвоєчасність сплати орендарями коштів за користування землею, селищний бюджет недоотримав більш як 216 тис. грн. доходів

Окрім того, впродовж ревізійного періоду із Тростянецького селищного бюджету виділено понад 190 тис. грн. на утримання двох дитячих садків, серед вихованців яких є жителі інших сіл. Однак, зазначені витрати так і не були компенсовані з сільських бюджетів у вигляді субвенції на утримання об’єктів спільного користування, як це передбачено вимогами чинного законодавства.

Під час ревізії також виявлено факти оплати селищною радою комунальних послуг, спожитих відділом освіти Тростянецької РДА та двома дитячо-юнацькими спортивними школами, порушення, пов’язані із нарахуванням та виплатою заробітної плати тощо, що призвело до зайвого витрачання більш як 65 тис. грн.

За недотримання вимог чинного законодавства на дев’ятьох посадових осіб Тростянецької селищної ради складено протоколи про адміністративне правопорушення, а про результати ревізії проінформовано правоохоронні органи.

