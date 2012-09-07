У Вінниці відкриється фотовиставка «Зупинимо туберкульоз»

За підтримки благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» 10 вересня у Вінниці відкриється фотовиставка художника-документаліста Максима Дондюка «Зупинимо туберкульоз».

Як повідомили УНІАН у фонді Р.Ахметова, в експозиції представлені фотографії людей, які вилікувалися від туберкульозу, а також жертв захворювання.

Автор фотографій М.Дондюк більше трьох місяців знаходився поряд з героями виставки - пацієнтами тубдиспансерів і вєєязнями виправних колоній Херсона і Донецька.

За словами директора Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолія Заболотного, фотовиставка - ще один компонент великої інформаційної кампанії, яку проводить фонд профілактики туберкульозу.

"Основна мета наших проектів, спрямованих на подолання цього захворювання в країні, - це зміна системи охорони здоров'я, забезпечення лабораторій і тубдиспансерів необхідним обладнанням. Ми хочемо пояснити людям, що на туберкульоз може захворіти кожен, але це далеко не вирок. При правильному послідовному і безперервному лікуванні його можна подолати», - зазначив А.Заболотний.

Відкриття виставки відбудеться 10 вересня в 12:00 у Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва за адресою: вул. Соборна, 73.

Виставка триватиме з 10 по 24 вересня. Вхід вільний.

