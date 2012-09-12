Під час зустрічі з кандидатом оштрафували глядача на 51 гривню

До вінницьких правоохоронців надійшло вже 62 повідомлення стосовно різних порушень політичного характеру.

- З них по 37 винесено відмову у порушенні кримінальної справи, - говорить начальник ЦЗГ УМВС України у Вінницькій області Анна Олійник. – Сім ми передали до органів прокуратури, по 18 досі триває перевірка.

Основні заяви стосуються розміщення агітаційних матеріалів у недозволених місцях, пошкодження біг-бордів, погроз в бік кандидатів у народні депутати та перешкоджання агітаційній діяльності.

- Фактично з усіх заяв ми склали лише один протокол про адміністративне порушення, - продовжує Анна Олійник. – У Калинівському районі під час зустрічі виборців з одним з кандидатів у народні депутати, один з присутніх місцевих жителів почав нецензурно лаятись у бік спікера. Випад класифікували як дрібне хуліганство і чоловік мусить заплатити штраф 51 гривню.

Також начальник ЦГЗ повідомила, що кандидати часто використовують найменший привід, аби попіаритись.

- Днями був випадок, коли один з кандидатів вночі вигулював свого собаку, – говорить Олійник. – В цей час поряд проводилась оперативні дії щодо затримання підозрюваного у злочині. Кандидат, який є адвокатом, почав перешкоджати міліціонерам їхній діяльності. Довелося одягнути на нього наручники. Наступного дня кандидат написав заяву у прокуратуру, щодо нанесення йому тілесних ушкоджень працівниками міліції. Після перевірки прокуратурою було винесено рішення, що дії правоохоронців були законними. У порушнні справи було відмовлено.