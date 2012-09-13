Матиматику діти вивчатимуть французькою мовою

Вихованці Вінницького міського центру з інтеграції до європейського та світового освітнього простору вивчатимуть математику англійською та французькою мовами.

Про це повідомляє управління у справах інформації та ЗМІ Вінницької облдержадміністрації.

Щорічні успіхи у математичних змаганнях європейського та світового рівня зумовили потребу в опануванні дисципліни іноземними мовами, а тому, починаючи із 2012-2013 навчального року, учні Центру матимуть змогу вивчати улюблений предмет англійською та французькою мовами. Оскільки ж навчання у Центрі здійснюється за кошти міського бюджету, для юних математиків опанування науки іноземними мовами теж буде безкоштовним.

Окрім того, рішенням сесії Вінницької міської ради значного поліпшення зазнала матеріально-технічна база Центру. Тепер кожен учень на заняттях забезпечуватиметься ноутбуком, що дасть можливість вчителям впроваджувати сучасні освітні технології у навчальний процес, підвищуючи його ефективність.

Відкритий у 2008 році, Центр став справжньою кузнею математичних талантів не лише Вінниччини, а й України.

За час його існування, учні Центру здобули 16 золотих, 14 срібних і 7 бронзових медалей на міжнародних математичних змаганнях. Учасниками та медалістами Математичних кубків Європи та Міжнародних чемпіонатів, завдяки системній та цілеспрямованій роботі педагогів закладу, стали учні 13-ти загальноосвітніх шкіл міста Вінниці, школярі Бершадського, Козятинського, Вінницького, Гайсинського, Тиврівського, Немирівського районів та міста Ладижина, 27 учнів із Харківської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Тернопільської та інших областей.

Показово, що серед призерів математичних змагань європейського та міжнародного рівня є й вихованці малокомплектних шкіл, ЗНЗ І-ІІ ступенів, закладів, в яких відсутні класи з поглибленим вивченням математики.

Окрім того, впродовж двох останніх років Центр опікується підвищенням якості математичної освіти учнів, що навчаються в Кам’янець – Подільському інтернаті для дітей з вадами зору. Завдяки цій роботі 129 учнів інтернату взяли участь у чвертьфіналі та півфіналі Міжнародних чемпіонатів з розв’язування логічних математичних задач, а 23 з них - стали його фіналістами.

Щорічно заняття в Центрі з інтеграції до європейського та світового освітнього простору відвідують понад 120 учнів 2 – 11 класів. Відбір на навчання є конкурсним: спочатку адміністрації навчальних закладів міста подають клопотання на учнів, які мають особливі здібності до математики та виявили стійкий інтерес до вивчення основ наук, а потім школярі проходять конкурсну співбесіду.

Рівень освітніх послуг Центру та його унікальність засвідчує хоча б той факт, що колишні учні педагога Центру Ігоря Кривошеї сьогодні – студенти Оксфорду, і більше того - входять до першої рейтингової десятки студентів цього навчального закладу.