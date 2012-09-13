За народження першої дитини даватимуть 30 тисяч гривень

13:00, 13 вересня 2012
Вінниця
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У проект бюджету на 2013 рік Кабмін заклав збільшення допомоги при народженні дитини майже на 9%, про це заявив прем'єр Микола Азаров.

Так, при народженні першої дитини планують платити допомогу в розмірі 29,8 тис. гривень (збільшення на 2,4 тис. гривень), при народженні другої - 59,7 тис. гривень (плюс 4,8 тис. гривень), третьої та наступної дитини - 119,4 тис. гривень (плюс 9,5 тис. гривень).

Також Кабмін пропонує збільшити максимальний розмір допомоги з догляду за дитиною до досягнення нею 3 років майже на 100 гривень до 1 194 гривень на місяць.

Зі слів Азарова, розмір допомоги по догляду за дітьми, над якими встановлена опіка і піклування, у середньому протягом 2013 року збільшиться залежно від віку дитини до 1 989 гривень (на 158 гривень більше) на місяць і 2 539 гривень (на 257 гривень більше) на місяць.

Як повідомлялось, до кінця поточного року розмір фіндопомоги при народженні першої дитини збільшиться на півтори тисячі гривень до 28 830.

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