На Вінниччини реорганізували органи юстиції

Міністерство юстиції реорганізувало територіальні органи юстиції у Вінницькій та ще п’яти областях .

Відповідні накази підписав міністр юстиції Олександр Лавринович.

Наказ видано на виконання постанови Кабінету міністрів "Про реорганізацію і освіти деяких територіальних органів Міністерства юстиції" від 15 серпня 2012 року, яким передбачається оптимізація системи територіальних органів юстиції.

Зокрема, постановлено реорганізувати 12 районних (міських), міськрайонних управлінь юстиції шляхом злиття їх у 4 міжрайонні та 2 міськрайонних управлінь юстиції, 3 районні управління юстиції шляхом їх перетворення в 1 міжрайонне і 2 міськрайонних управлінь юстиції.

Крім того, з метою забезпечення населення всіма видами послуг, передбачених повноваженнями міських управлінь юстиції, постановою передбачається створення одного нового міського управління юстиції.

У Вінницькій області реорганізовано Тростянецьке районне і Ладижинське міське управління юстиції. Їхнім правонаступником стає новостворене Тростянецьке міськрайонне управління юстиції.

Передбачається, що реорганізація територіальних управлінь юстиції дозволить оптимізувати їх систему, скоротити витрати на утримання та підвищить ефективність державного управління, шляхом концентрації матеріальних і людських ресурсів, а також створить оптимальні умови для забезпечення доступності та якості надання адміністративних послуг населенню.