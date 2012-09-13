Калинівському машзаводу прокуратура повернула 2,4 млн грн

Прокуратурою Вінницької області підготовлено скаргу в інтересах держави в особі Козятинської ОДПІ на постанову Вінницького окружного адміністративного суду за позовом ПАТ «Калинівський машинобудівний завод» до вказаної податкової інспекції про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, яким зменшено суму бюджетного відшкодування з ПДВ майже на 2,4 мільйони гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Вінницької області.