Водій задом наїхав на жінку

Отримала перелом тазу

13 вересня в м. Вінниця сталась дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода. Про це повідомляє управління ДАІ УМВС України у Вінницькій області. Вчора вранці по вул. Пирогова неподалік зупинки «Дачна», 29-річний водій автомобіля «Нісан Максіма» під час руху заднім ходорм допустив наїзд на 54-річну жінку пішохода. Жінка перетинала дорогу не по пішоходному переходу. Внаслідок ДТП жінка отримала перелом тазу та численні забої. Постраждалу госпіталізували до хірургічного відділення лікарні.

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