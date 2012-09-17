Однорічна дитина «скупалася» в окропі

До реанімаційного відділення Жмеринської лікарні вчора ввечері потрапив однорічний хлопчик.

Як повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області, в дитини лікарі виявили термальні опіки шиї, грудної клітини та обличчя, площею 15%.

За словами батьків малюка, хлопчик обпікся, вивернувши на себе чайник з окропом.

Наразі дитина перебуває під наглядом лікарів, стан потерпілого середньої важкості.