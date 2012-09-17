Прокуратура підловила міських пожежників

Прокуратурою м. Вінниці, за результатами проведеної перевірки, внесено подання начальнику Вінницького міського відділу Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області про усунення порушень вимог законодавства про державний пожежний нагляд у сфері господарської діяльності.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Встановлено, що службовими особами ВМВ Держтехногенбезпеки у Вінницькій області повідомлення суб’єктам господарювання направляються не в установлений законодавством термін, не забезпечено належного контролю за виконанням приписів, без наявності всіх необхідних документів видаються дозволи на початок роботи. Вказані порушення свідчать про неналежне виконання своїх службових обов'язків посадовими особами даної установи та відсутність належного контролю за їх діяльністю з боку керівництва, що в свою чергу сприяє порушникам в уникненні від відповідальності та порушує права суб'єктів господарювання.