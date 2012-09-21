Порошенко припинив виборчу кампанію

Вчора три покоління Порошенків прийняло надзвичайно важливе рішення. Мій батько, Олексій Іванович Порошенко, не буде продовжувати виборчу кампанію. – про це заявив Петро Порошенко під час «Народного Віче» у Піщанці.

Таке рішення він пояснив впливом напруженого графіку виборчих перегонів на стан здоров’я Олексія Івановича.

- Особисто я звернувся до батька із проханням про те, що жодна політика не має відбирати у людини сили. Як депутат Вінницької обласної ради Олексій Іванович продовжує працювати і виконувати свої обов’язки народного обранця. – продовжив Петро Олексійович. – А розпочати започатковані під час виборчої кампанії добрі справи, батько довірив своєму внукові, моєму синові, Олексію Порошенко. Повірте, що жодна соціальна ініціатива, яку започаткував Герой України у Піщанському, Крижопільському, Чечельницькому, Могилів-Подільському та Ямпольському районах не буде залишена без уваги.

Довідка.

Олексій Іванович Порошенко балотується по округу №16 Вінницької області, який є одним із найбільших в Україні – його довжина понад 200 км. Включає в себе прикордонні райони з Молдовою – Ямпільський, Могилів-Подільський, Піщанский та Крижопільський та Чечельницький. На виборах до Верховної Ради України там зареєстровано 13 кандидатів.