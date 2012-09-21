Пуповину у 47% вінницьких малюків перерізають батьки

Вінниці щороку збільшується кількість партнерських пологів. Минулого року майже 70% породіль народжували з кимось із рідних чи близьких. Лікарі констатують, що з кожним роком бажаючих народжувати з чоловіком або мамою збільшується повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

У Вінниці сімейні та партнерські пологи практикуються майже 6 років. Для цього у міських пологових будинках вже обладнано 19 палат. У минулому році у вінницьких пологових будинках у 68,5% випадках дитина народилась на світ у присутності рідних або близьких людей. З них більше 45% за присутності мами або чоловіка. З кожним роком спостерігається тенденція збільшення кількості таких пологів.

- Порівняно з попереднім роком їх кількість збільшилась на 4%, а в масштабах міста це досить високий показник, адже за рік міські пологові будинки приймають більше 5 тисяч пологів, – кажепозаштатний акушер-гінеколог департаменту охорони здоров’я міської ради Олександр Хвостик.

Лікарі кажуть, що підтримка батька є не тільки моральною, але й фізичною. Під час сімейних пологів підвищується ступінь впевненості жінки в собі, а в чоловіка, членів сім’ї та близьких вагітної розвивається відчуття відповідальності за породіллю та немовля. Загалом вважається, що партнерські пологи позитивно впливають на стосунки в сім’ї, адже разом пережиті труднощі зближують, збільшують довіру та взаєморозуміння. Крім того, чоловіки допомагають координувати дії між жінкою та медперсоналом.

- Головне завдання лікарів – зробити пологи безпечними. Сімейні пологи практикуються також як профілактика гнійно-септичних ускладнень. Адже кожна родина має свою мікрофлору, а так як мати має ослаблений, а новонароджена дитина ще несформований імунітет, то є ризик зараження гнійно-септичною інфекцією, - розповідає Олександр Хвостик. – Якщо ж пологи сімейні і дитина має контакт тільки з членами сім’ї – ризик захворювання мінімальний.

Рішення, чи будуть пологи сімейними чи партнерськими, приймає кожна сімейна пара окремо. На сімейних пологах дозволяється присутність чоловіка, мами або сестри. На партнерські пологи жінка може для допомоги запросити подругу чи знайому, які мають медичну освіту. Все нове – то добре забуте старе. В давнину присутність чоловіка під час народження дитини сприймалось досить позитивно, а новонароджене немовля обов’язково загортали в батьківську сорочку, щоб захистити від хвороб і неприємностей. Однак чоловіки надавали жінці і реальну допомогу – підтримували під час переймів.