У вокзальному туалеті побили чоловіка

Інспектори патрульної служби лінійного відділення на станції Вінниця затримали двох чоловіків, які пограбували місцевого жителя.

Про це повідомляє сектор зв'язків з громадськістю управління МВС України на Південно-Західній залізниці.

Приблизно о 4-й год ранку увагу правоохоронців привернув галас з приміщення платного туалету залізничного вокзалу. У приміщенні міліціонери стали свідками бійки, яку негайно припинили, а її учасників доставили до чергової частини для з’ясування обставин справи.

Виявилось, що троє малознайомих чоловіків розпивали спиртне у кафе біля вокзалу. За попередньою змовою неодноразово судимі приятелі вирішили заволодіти грошима товариша по пляшці. Дочекавшись, коли чоловік вийде за природною потребою, вони вирушили слідом. В туалеті зловмисники побили свою жертву та заволоділи мобільним телефоном і його грошима потерпілого.

По даному факту відносно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (відкрите викрадення чужого майна, поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя та здоров’я потерпілого, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб).

Наразі ведеться досудове слідство.

Відносно підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За вчинений злочин кримінальним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.