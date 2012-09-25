Бензопила порвала чоловіку ноги

23 вересня близько 19:30 години на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №18 м. Іллінці надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні було доставлено 53-річного чоловіка, жителя с.Жадани Іллінецького району. Він отримав рвані рани обох стегон під час різання дров бензопилою на власному подвір’ї.

Про це повідомляє територіальне управління МНС у Вінницькій області.

На даний момент потерпілий знаходиться в травматологічному відділенні, стан здоров’я чоловіка задовільний.