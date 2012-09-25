Вінницькі хокеїсти здобули Кубок Співдружності

У Бресті (Білорусь) 20–22 вересня пройшов четвертий, заключний тур Кубка Співдружності з хокею на траві. Перед ним лідирував чемпіон України – вінницька «Олімпія-Колос-Секвоя», в активі якої було 19 очок. Підопічні Павла Мазура прагнули підтвердити минулорічний успіх – тоді у аналогічному змаганні вони здобули почесний трофей.

Необхідно було зберегти очковий гандикап у Бресті. Переслідувачі подолян відставали на кілька очок. Зокрема, у ХК «Мінськ» було 14 балів, у ХК «Динамо» (Електросталь, Росія) – 12. Відвертим аутсайдером виявився ХК «Брест» – 7 очок. Для здобуття Кубку вінничанам треба було або здобути 2 перемоги(за виграш – 3 очки) у трьох завершальних матчах, або розходитися миром (за нічию – одне очко) з конкурентами, або сподіватися на принциповість суперників.

Як не дивно, нам допоміг саме третій варіант. У першій грі «ОКС» поступилася мінчанам – 2:4, у другій росіянам – 1:4. Тому навіть здобута вінничанами перемога над господарями поля (4:1) не гарантувала першого місця. Для цього було необхідно, щоб в останній грі підмосковна команда переграла кращий клуб Білорусі. І це, на наше щастя, сталося – 4:3 на користь «сталеварів».

У підсумку «ОКС» набрала 22 очки і підтвердила свій титул кращої хокейної команди Співдружності незалежних держав (СНД). У ХК «Електросталь» – 21, у ХК «Мінськ» – 20, у ХК «Брест» – 7.