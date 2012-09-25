Чиновники від освіти «прокрутили» півмільйона на «колесах» та вугіллі

Фінансові порушення на суму 581 тис. грн. виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії відділу освіти Тростянецької райдержадміністрації. Контрольний захід охопив період з липня 2010 до червня 2012 рр.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, впродовж 2011 – червня 2012 рр. товариство, що надавало послуги з перевезення учнів, завищувало кілометражі маршрутів, внаслідок чого відділ освіти зайво сплатив йому 82 тис. грн.

Через неправильне планування потреби у бюджетних коштах, установі зайво виділено більш як 165 тис. грн. на придбання вугілля.

Також під час ревізії виявлені факти недотримання вимог законодавства з оплати праці, нецільового використання бюджетних коштів, оплати у завищених розмірах будівельних робіт тощо, що призвело до фінансових порушень на загальну суму 80 тис. грн.

Крім того, по бухгалтерському обліку установи встановлено заниження балансової вартості котельні на загальну суму майже 190 тис. грн.

За недотримання вимог чинного законодавства на 14 посадових осіб відділу освіти Тростянецької райдержадміністрації складені протоколи про адміністративне правопорушення, а матеріали ревізії передані до правоохоронних органів.