Громадські активісти «підгадили» кандидатам в навішуванні локшини

Депутатський контроль над виконанням Законів та захист інтересів своїх виборців – такі завдання ставлять бершадчани перед майбутнім народним обранцем від 17-го округу. Як переконані учасники круглого столу «Я хочу від виборів…», який провела громадська організація «Філософія Серця» у партнерстві із ГО «Спілка підприємців Бершадського району 2004», законодавчих ініціатив депутати минулого скликання внесли аж надто багато – в середньому, майже по одному прийнятому Закону в день.

Настав час виконувати Закони, а не «законотворити» - кажуть найактивніші члени громади міста Бершадь.

«Маємо приклади, коли наші звернення до депутатів Верховної Ради, навіть колективні, так і залишились не почутими. Невже вони думають, що виборці за таких обставин оберуть його знову? Депутати мають розуміти, з якою метою йдуть у Раду – захищати наші інтереси. Процедура відкликання депутата, який не виконує свої функції, у законодавстві не прописана. Відтак, ми, виборці, обравши депутата, маємо постійно в нього запитувати, що зроблено для розвитку нашого округу, а потім говорити про це», - переконаний голова ГО «Дзвони Чорнобиля» Олесь Левицький.

Виборці хочуть від депутата, насамперед, свідомості того, що йому довірили представляти інтереси краю, а не власні. «Відфільтрувати» для себе депутатів на порядність може кожен виборець, ознайомившись із інформацією, яку вони подали на сайт ЦВК – почитати їх програми, анкетні дані, декларації і порвівняти із реальною діяльністю в регіоні.

«За кілограм гречки чи подаровану курку та ж сама бабця з села обирає собі проблем на п’ять років. Вона взяла подарунок один раз, а депутат отримує гарні гроші від держави постійно. А насправді він на своїй роботі мусить зробити так, щоб та бабця щодня мала за що купити кіло гречки», - каже бершадчанин голова ГО «Спілка підприємців Бершадського району 2004» Дмитро Процепов.

На захід до Бершадської РДА прийшли активісти громадського руху, представники влади, пересічні громадяни. До обговорення, на жаль, не приєднався жоден із кандидатів у депутати до ВРУ.

«Зустріч у Бершаді була остання в рамках інформаційно-просвітницької кампанії з руйнування політичних маніпуляцій «Я хочу від виборів…». Тож, підсумовуючи роботу, хочеться відзначити, що є кандидати, які вперше побачили свої програми, є райони, в яких активність виборців майже на нульовому рівні, є кандидати, які заробляють 12 тисяч гривень на рік і б’ють себе кулаком в груди, що живуть чесно и прозоро. А є справді хороші програми. Загалом, маю дуже гарне враження від роботи, бо люди почали вивчати декларації та програми кандидатів, трохи більше орієнтуватися, коли їхньою думкою намагаються маніпулювати. І це головне!» - підсумувала голова ГО «Філософія Серця» Юлія Грига.

ДОВІДКА. Інформаційно-просвітницька кампанія з руйнування політичних маніпуляцій «Я хочу від виборів…», ініційована Коаліцією виборчих ініціатив «ДЗВІН» та ГО «Центр політичних студій та аналітики» за підтримки NED (National Endowment for Democracy) стартувала по всій Україні. На Вінниччині партнером кампанії визначено ГО «Філософія Серця». Під час кампанії в