Жінка-водій загинула, пасажири - в лікарні

24 вересня 2012 року о 16 годині 45 хвилин на автошляху Могилів-Подільський – Вінниця, поблизу повороту на село Озаринці Могилів-Подільського району, водій автомобіля Рено-Кенгу не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя дороги та допустила перевертання автомобіля.

Внаслідок ДТП водій автомобіля Рено-Кенгу від отриманих травм загинула на місці події, а двоє її пасажирів (одна з яких – неповнолітня) з отриманими тілесними ушкодженнями були госпіталізовані в Могилів-Подільську лікарню.