12-річний вихованець дитбудинку пограбував магазин
13:44, 25 вересня 2012Вінниця
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Вліз через вікно
24 вересня до Жмеринського райвідділу міліції звернулася 36-річна місцева жителька з заявою про те, що з її магазину шляхом віджиму вікна скоєна крадіжка грошей в сумі 400 гривень.
Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.
Вжитими заходами працівниками міліції встановлено, що злочин скоїв 12-річний учень школи-інтернату.
За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ККУ (крадіжка).
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