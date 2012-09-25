12-річний вихованець дитбудинку пограбував магазин

24 вересня до Жмеринського райвідділу міліції звернулася 36-річна місцева жителька з заявою про те, що з її магазину шляхом віджиму вікна скоєна крадіжка грошей в сумі 400 гривень.

Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Вжитими заходами працівниками міліції встановлено, що злочин скоїв 12-річний учень школи-інтернату.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ККУ (крадіжка).