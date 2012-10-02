Володимир Гройсман просить не водити людей до суду

Під час підведення підсумків роботи у зимовий період комунальних підприємств міський голова Володимир Гройсман звернувся до всіх комунальних служб з проханням не вести вінничан до суду за борги, а допомогти отримати субсидію.

- Я прошу вас – не ведіть боржників до суду, ведіть людей до соціальних служб, щоб разом впоратись з проблемними виплатами, - сказав Володимир Борисович, – давайте перелік тих людей соціальним службам, щоб вони якось разом вирішували цю проблему. Наприклад, проводили реструктуризацію, оформлення субсидій.

Так міський голова відреагував на повідомлення директора теплопостачального підприємства “Вінницяміськтеплоенерго” Олега Пізняка.

- Суд вже розглянув 20 справ на 4 мільойни 338 тисяч гривень, - сказав Пізняк, - у державній виконавчій службі зараз знаходиться 1740 документів до впровадження на суму 5 мільйонів 750 тисяч гривень. Загальна заборгованість складає 177 мільйонів 964 тисячі гривень.

Повідомляючи про готовність «Вінницятеплокомуненерго» до зимового періоду чиновник повідомив, що за рік через оптимізацію процесу на підприємстві сокрочено 307 працівників.

- До 5 жовтня ми закриємо усі пориви у місті і до початку опалювального сезону запустимо усі котельні, - пообіцяв Олег Пізняк.

Всього у Вінниці діє 38 котелень та теплових пунктів. Усі вони на 100% готові до зимового періоду.



