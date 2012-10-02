Два спиртопроводи виявили на кордоні з Молдовою

Поблизу українсько-молдовського кордону прикордонники відділу "Велика Кісниця" Могилів-Подільського загону виявили два спиртопроводу.

Про це повідомили в прес-службі Держприкордонслужби.

Один з них прикордонники знайшли в 50 метрах від державного кордону поблизу села Цекинівка. Трубопровід довжиною 184 метри був закопаний на глибині 2 метрів. В ході подальшого огляду берегової обмілини річки Дністер прикордонники виявили закопану в землі горловину ще одного трубопроводу, що простягнувся на 93 метри.

Обидва трубопроводу, які зловмисники, очевидно, ще не встигли використати, демонтували. Проводяться спільні з молдавськими прикордонниками заходи щодо встановлення осіб, причетних до даного правопорушення.

Нагадаємо, що з початку року на цій ділянці кордону прикордонники Могилів-Подільського загону вже втретє знаходять спиртопроводу.