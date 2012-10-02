Яремчук намагається зірвати виборчий процес?

До 15-ї години 2 жовтня оголошено перерву в засіданні окружного адміністративного суду Вінниці за позовом самовисуванця по виборчому округу №13 Юрія Яремчука. Він вимагає скасування постанови окружної виборчої комісії. Мотивує вимогу тим, що було порушено його право на формування дільничних виборчих комісій.

За поданням відповідача – голови окружної виборчої комісії №13 Галини Тімофєєвої, до суду залучено третю сторону. Це 54 суб‘єкти виборчого процесу: 34 партії, 5 об‘єднань та 15 кандидатів. Усіх їх суд має до 15 години 2 жовтня повідомити, що вони стали учасниками судового процесу.

- Вимоги Юрія Яремчука абсолютно безпідставні, - стверджує Вадим Галайчук, довірена особа кандидата у народні депутати по виборчому округу №13 Миколи Катеринчука, який виступає у якості третьої сторони. – Тому що представники кандидата Яремчука є у виборчій комісії як і представники усіх 54 суб‘єктів виборчого процесу, які долучені до справи. Всі, хто брав участь у жеребкуванні, мають відповідну кількість місць у комісії, мають своїх заступників чи секретарів.

За твердженням відповідачів, Яремчук не веде жодної публічної компанії, не розповсюджує друкованої агітаційної продукції, не проводить зустрічі з виборцями, виборчого фонду не має.

- Він схожий на чисто технічного кандидата, завдання якого, як ми бачимо з цієї позовної заяви - створити проблеми в роботі комісії, - продовжує Галайчук. – Одразу після оголошення перерви голова окружної виборчої комісії Галина Тімофєєва повернулась у Калинівку. Там саме зараз проводяться навчання для 190 членів виборчих комісій округу.

Голова окружної виборчої комісії стверджує, що закон не передбачає ні повторного жеребкування, ні повторного засідання. Якщо, гіпотетично, суд прийме рішення на користь позивача, весь процес відбуватиметься за тією самою схемою, тобто ніяких змін не передбачено. Але виборчий процес буде заблокований, буде витрачений час.