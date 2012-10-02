4-річний малюк потонув, впавши у люк
13:21, 02 жовтня 2012Вінниця
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Пожежного водоймища
29 вересня внаслідок нещасного випадку у місті Калинівка (Вінницька область) загинув 4-річний хлопчик.
Про це повідомляє прес-служба територіального управління МНС у Вінницькій області.
Через необережність хлопчик впав в люк пожежного водоймища, де й потонув.
Довідка.
За період з початку року через нещасні випадки у Вінницькій області загинуло 39 осіб, з них 3 дитини, травмовано 324 особи, з них – 121 дитина.
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