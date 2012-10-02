4-річний малюк потонув, впавши у люк

29 вересня внаслідок нещасного випадку у місті Калинівка (Вінницька область) загинув 4-річний хлопчик.

Про це повідомляє прес-служба територіального управління МНС у Вінницькій області.

Через необережність хлопчик впав в люк пожежного водоймища, де й потонув.

Довідка.

За період з початку року через нещасні випадки у Вінницькій області загинуло 39 осіб, з них 3 дитини, травмовано 324 особи, з них – 121 дитина.