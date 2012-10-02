На немовля з матір‘ю наїхала машина

1 жовтня у Вінницькому районі на 3-му кілометрі Барського шосе сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмовано двоє людей.

Про це повідомляє управління Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.

На 3-му км Барського шосе поблизу автозаправки «АВІАС ПЛЮС» 35-річний водій автомобіля «ВАЗ 2107» скоїв зіткнення з автомобілем «Форд Транзит».

Внаслідок ДТП травмовано пасажирів мікроавтобуса - 28-річну жінку та 6-місячну дівчинку.

Постраждала жінка в аварії отримала травми голови та була госпіталізована до Вінницької міської лікарні швидкої медичної допомоги.

Дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та струс головного мозку. Немовля госпіталізували до Вінницької обласної дитячої лікарні.

Автомобілі-учасники ДТП переміщено на арештмайданчик.