Збивати бурульки у Вінниці будуть спеціальні бригади

Вінниця закупила один пробну машину для посипання тротуарів пісковол-солевою сумішшю узимку. Про це на засіданні комунальних служб у міськвиконкомі повідомив начальник департамент комунального господарства та благоустрою міста Ігор Корольчук,

- Сьогодні є в наявності 31 одиниця тротуарно-прибиральної техніки для прибирання прибудинкових територій. – говорить Ігор Євгенович. – ЖЕКи самостійно закупили 1250 кг відсіву та 200 тон солі на суму 198 тисяч гривень. Ми це зробили, аби на випадок негоди не чекати поки підвезуть централізовано, а самостійно посипати доріжки.

До кінця року комунальники отримають новий спеціальний одяг, для працівників ЖЕКів та прибиральників прибудинкових територій. Вже пройшли практичні навчання бригади по очистці снігу та збиванню бурульок.

В період з 5 по 15 жовтня спеціальні бригади будуть обстежувати усі житлові будинки на їхню готовність до зими. На засіданні заявили, що 1987 вінницьких будинків готові до зими.

- Мені приємно бачити, що змінилась структура житлового фонду Вінниці, - говорить міський голова Володимир Гройсман. - Тепер треба змінити психологію працівників ЖЕКів. Прошу в цю декаду перевірок пройти кожен будинок, кожен під’їзд, перевірити двері, підвали, ізоляцію, щоб будинки були утеплені і щоб мені не було соромно перед вінничанами.