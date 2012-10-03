Однорічна дівчинка помила руки окропом

1 жовтня о 07:40 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №13 міста Немирів від чергової районної лікарні надійшло повідомлення про те, що 30 вересня о 22:30 госпіталізовано однорічну дівчинку, жительку села Зяньківці, з діагнозом «термічний опік обох рук 2-3 ступеня».

Як стало відомо, дитина обпеклася, опустивши руки у відро з кип’ятком, - повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.