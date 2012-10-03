Найбільш задоволені дорогами мешканці Вінниччини

Більшість українських водіїв (63%) оцінюють стан автомобільних доріг у своєму місті як "поганий".

Такі дані були отримані в ході опитування, проведеного сайтом AUTO.ria.ua.

При цьому, ще 29% опитаних вважають їх якість задовільним, а ось "гарними" або "відмінними" дороги назвали всього 8%.

За результатами опитування, найбільш задоволеними дорогами виявилися жителі Вінницької області. Так, більше чверті вінничан оцінюють його стан як "відмінний" або "добре".

В той же час, найбільш погані дороги, зі слів опитаних, перебувають у Тернопільській, Черкаській, Івано-Франківської і Чернівецькій областях. Тут оцінку "погано" дорогам дали понад 80% респондентів.

Також, в ході опитування сайту AUTO.ria.ua було з'ясовано, що 84% українських водіїв готові користуватися платними автострадами за умови того, що їх якість буде краще, ніж у звичайних доріг.

При цьому, 70% з них хотіли б платити не більше 0,25 грн за 1 км. руху по такій дорозі.

Принципово користуватися платними дорогами відмовилися лише 16% респондентів.

Варто відзначити, що практично всі водії (96%) упевнені, що поточне якість дорожнього покриття негативно впливає на стан ходової частини автомобіля. В той же час, 68% опитаних відзначили, що через поганий стан дорожнього покриття у них навіть траплялися поломки автомобіля безпосередньо в дорозі.

До речі, найчастіше ремонтні роботи як на великих, так і на другорядних вулицях свого міста помічають вінничани.

А ось більшість водіїв з Івано-Франківська відзначили, що таких робіт протягом року вони не бачать практично ніколи.

В опитуванні взяли участь 15000 респондентів зі всієї України.