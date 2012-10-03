Роботодавці не проти позбутися 5% працівників

Чисельність зайнятого населення Вінницької області віком 15-70 років у 1 півріччі 2012 року становила 695,0 тис. осіб.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Рівень безробіття економічно активного населення, визначений за методологією Міжнародної організації праці, зменшився з 10,1% до 8,9% (середній по Україні – 7,8%), у т. ч. населення працездатного віку – з 11,3% до 9,9% (середній по Україні – 8,4%).

Частина підприємств продовжує запроваджувати режим неповної зайнятості працівників. У 1 півріччі 2012р. кількість працівників, які знаходилися у відпустках без збереження заробітної плати складала 3,4 тис. осіб, або 1,1% середньооблікової кількості штатних працівників. Кількість працівників, які працювали в режимі скороченого робочого дня

(тижня), становила 18,6 тис. осіб, або 6,0% середньооблікової кількості штатних працівників.

Виходячи з обсягів виконаних робіт (послуг) і випуску продукції, рівень завантаження працівників у 1 півріччі 2012р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці становив 95,1% штатної кількості.