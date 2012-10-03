Чорнобильці та "діти війни" Вінниччини недоотримали 210 мільйонів

210 мільйонів гривень за рішеннями судів завинив пенсійний фонд України у Вінницькій області перед чорнобильцями та "дітьми війни".

Про це повідомив начальник управління фонду Микола Черненко на прес-конференції.

- У пенсійному фонді пам'ятають про борг, - каже чиновник. - Пенсійний фонд готовий виплатити 210 мільйонів як тільки гроші поступлять з державного бюджету. Однак, я сам особисто не згоден з законом 2006 року, яким фактично зрівняно за розміром надбавки до пенсії дітям війни і учасникам війни.

На думку чиновника, закон несправедливий і недопрацьований саме тому його важко виконувати, повідомляє раділ "Місто над Бугом".