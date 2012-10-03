Авторка містичних романів розкаже про міське фентезі

Книгарня «Є» та видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля» запрошують на презентацію роману Дари Корній «Зворотний бік світла», яка відбудеться 3 жовтня о 18:00.

Світло не може існувати без темряви, а інколи вони навіть закохуються одне в одного: Птаха – світла безсмертна, Стриб – темний безсмертний. А от їхня дочка Мальва ще не визначилася. Більше того – дівчина донедавна й гадки не мала про своє покликання і про те, чия кров тече в її жилах. До 17 років Птаха берегла її як зіницю ока, та вже час її квіточці розпускати пелюстки – чорні чи білі, безсмертна обирає сама.

Дара Корній (справжнє ім’я Мирослава Замойська) – лауреат третьої премії «Коронації слова» (2010) за роман «Гонихмарник» написаний у жанрі міського фентезі. За нього Дара Корній отримала неофіційне звання «української Стефані Майєр». Другий великий твір письменниці, що мав назву «Тому, що ти є», було опубліковано 2011 року. Він теж був написаний в жанрі міського фентезі, як і третій, виданий цьогоріч, — «Зворотний бік світла».

Торік авторка побувала у Вінниці з презентацією свого першого роману, з того часу побачили світ іще два нових романи.



