У Вінниці молитимуться за Ізраїль

У Вінниці 13 жовтня відбудеться міжцерковна молитва за Ізраїль, повідомляє сайт Зотов-Ньюз.

Брати участь у молитві будуть: об'єднання євангельських церков «Українська Місіонерська Церква», Всеукраїнський Союз церков ЄХБ, Українська Євангельська Теологічна семінарія і представництво Лозанського конгресу в Україні, Всеукраїнський Союз Християн Віри Євангельскої п'ятидесятників, Об'єднання Християнської Євангельської Церкви Живого Бога, Об'єднання «Церква Назоряніна», Міжнародне міжконфесійне служіння «Рух Шукачів Бога», Київська єврейська месіанська община.

Всі вони в цей день молитимуться за державу Ізраїль, її уряд, за Єрусалим і інші міста Ізраїлю, за сусідні держави, за порятунок євреїв, а також проти антисемітизму в різних сферах суспільства.

Рішення про необхідність проведення такої єдиної міжцерковної молитви прийнято цьогоріч на зустрічі єпископів та пасторів євангельських церков.

Крім Вінниці «Молитва за Ізраїль», відбудеться у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Сумах, Львові, Черкасах, Бердичеві, Ромнах, а також у Мінську, Москві, Санкт-Петербурзі та Орландо.